放空比賽 總冠軍獨得35坪豪華套房住宿券！

豪華老爺套房坪數35坪，附會議室、客廳及按摩浴池，曾接待多國元首入住。(礁溪老爺提供)

礁溪老爺酒店豪華老爺套房擁有溫泉水按摩浴池，泡湯時可遠眺蘭陽平原。(礁溪老爺提供)

礁溪老爺於8/29-8/31推出「老爺再賴一下line@住房專案」，一泊二食(享洋式山景套房住宿一晚，早餐兩客，雲天/岩波庭雙廳任選)。專案住宿每房可參加「老爺賴著不走-發呆大賽」一次(挑戰半小時內全然放空，心跳最穩定者勝出)，比賽總冠軍可獲平日豪華老爺套房住宿券一張。

豪華老爺套房共35坪，擁有限房客刷卡進出的獨立穿廊，具高度隱私性，曾接待多國總理及頂級貴賓，床型為一大床，含小型會議室及溫泉水按摩浴池，可俯瞰蘭陽平原，限兩人入住，享隔日延遲退房至12點。活動詳情請洽礁溪老爺官網。

(中時)