挺警方鐵腕掃毒 杜特蒂：可殺死拒捕白癡

菲律賓警方日前開槍擊斃一名涉嫌販毒的17歲少年，引發馬尼拉3000名民眾上街抗議。菲國總統杜特蒂28日表示，如果執法時有人暴力抵抗，警方可把這些拒捕「白癡」殺死。

杜特蒂在馬尼拉英雄公墓出席活動，向在場警員說：「你們的職責是制服反抗的被捕人士，如果對方抵抗並使用暴力，你們大可殺掉這些白癡，這是我對你們發出的命令。」

不過，他強調，謀殺及不合法殺人都是不容許的，警方在執行勤務時必須守法。杜特蒂鐵腕掃毒，截至7月，已有逾3500人在警方掃毒行動中身亡。批評者稱，實際死亡數字更高，因不少人遭私下處決。

(中時)