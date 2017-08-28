藍董非新歡 爆王心凌真正緋聞對象是「他」

科技新貴藍蔚文(左)被爆是幌子，傳王心凌正港緋聞對象其實是身旁的髮型師。(取材自Justin lan、王心凌臉書)

甜蜜教主王心凌感情路雖鬧得滿城風雨，然跟姚元浩分手半年的她，卻是單身不寂寞，先是航運小開Derek、袁艾菲前男友林冠百等追求，日前又被拍到與科技新貴「藍董」藍蔚文晚餐約會，認為男方正跟王心凌戀愛ing，然今卻爆出，藍董只是幌子，女神真正的緋聞對象，其實是她的髮型師。

日前王心凌被拍到跟藍蔚文一起邊吃晚餐邊看世大運棒球中韓大戰，互動熱絡，沒想到遭爆不是緋聞對象，據《蘋果日報》報導，王心凌真正的緋聞對象，在看比賽當晚也在場，正是她旁邊的鬍鬚男，王心凌過去也曾在臉書貼出過與男方及友人的大合照，鬍鬚男更被爆出「渾身酒氣直奔王心凌家」，「常常就只有他1個人去，快天亮才離開」，斷定兩人關係非比尋常。

王心凌與鬍鬚男髮型師爆緋聞一事，遭到她經紀公司嚴詞否認，表示威奇(鬍鬚男)是她好友群「義氣幫」的成員，是普通朋友，也是她最溫暖的友情支柱，且男方已婚有妻小，王心凌跟他的家人都很熟，因此盼外界別做無謂的爆料，「讓她可以有正常社交生活」。

(中時電子報)