藍董非新歡 爆王心凌真正緋聞對象是「他」
甜蜜教主王心凌感情路雖鬧得滿城風雨，然跟姚元浩分手半年的她，卻是單身不寂寞，先是航運小開Derek、袁艾菲前男友林冠百等追求，日前又被拍到與科技新貴「藍董」藍蔚文晚餐約會，認為男方正跟王心凌戀愛ing，然今卻爆出，藍董只是幌子，女神真正的緋聞對象，其實是她的髮型師。
日前王心凌被拍到跟藍蔚文一起邊吃晚餐邊看世大運棒球中韓大戰，互動熱絡，沒想到遭爆不是緋聞對象，據《蘋果日報》報導，王心凌真正的緋聞對象，在看比賽當晚也在場，正是她旁邊的鬍鬚男，王心凌過去也曾在臉書貼出過與男方及友人的大合照，鬍鬚男更被爆出「渾身酒氣直奔王心凌家」，「常常就只有他1個人去，快天亮才離開」，斷定兩人關係非比尋常。
王心凌與鬍鬚男髮型師爆緋聞一事，遭到她經紀公司嚴詞否認，表示威奇(鬍鬚男)是她好友群「義氣幫」的成員，是普通朋友，也是她最溫暖的友情支柱，且男方已婚有妻小，王心凌跟他的家人都很熟，因此盼外界別做無謂的爆料，「讓她可以有正常社交生活」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。