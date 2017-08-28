阿妹連唱8場零罰單!High翻興奮玩到底

阿妹連唱8場零罰單!High翻興奮"玩到底"

昨晚是張惠妹在高雄巨蛋巡演開唱的最終場，阿妹不但一度哽咽，情緒非常激昂，甚至邀請大家，一起肩搭肩，全體粉絲站起來，就是要雪恥，跳翻高雄小巨蛋，直呼粉絲太棒了，也用行動支持體壇健將，還邀請世大運舉重金牌女將郭婞淳和洪萬庭，到場觀賞演唱會，跟她一起燃燒熱情。

阿妹連唱8場零罰單!High翻興奮"玩到底"

阿妹連續唱了快4個小時，唱到欲罷不能，舞台落下，最後灑下白色紙花，阿妹的世界巡迴演唱會最終場，完美落幕。

(中天)