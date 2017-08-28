盈拉出亡 泰國副總理、國防部長或被追責

據大陸中新網28日報導，泰國政府及軍人執政團全國維持和平秩序委員會（NCPO）發言人文泰‧蘇瓦里27日發表聲明，否認了與前總理盈拉達成協議讓她離境的說法。泰國憲法保護服務協會秘書長表示，將就盈拉逃離事件，對副總理、國防部長和泰國國家警察局長追究責任。

泰國最高法院25日對盈拉所涉稻米補貼案進行宣判，不過盈拉未出庭，消失至今。

據泰國政府副發言人表示，外交部正在採取措施撤銷盈拉的護照。他表示，儘管目前許多未經證實的報導稱，盈拉在判決宣布前就已逃離泰國，在英國尋求避難，但是官方目前還未確定盈拉行蹤。

一名國家安全消息人士稱，當局此前集中關注了盈拉稻米補貼案的判決結果，並未考慮她出亡規避懲罰的可能性，且目前尚不清楚盈拉的失蹤是否會影響國內政局。

有消息稱，蘇達拉（Khunying Sudarat Keyurapun）將成為盈拉消失後，「為泰黨」黨魁的最佳候選人，這將會對為泰黨的形象和基層支持產生影響。

同時，泰國憲法保護服務協會秘書長表示，盈拉逃脫，代表公職人員在反貪汙和相關法律的規定中有職責過失。他稱，將就政府高級官員未能阻止盈拉逃離事件，向泰國國家反腐敗委員會提訴，必須對副總理、國防部長和泰國國家警察局長追究責任。

(中時)