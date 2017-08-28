追查芬普尼殘留蛋　新北共下架退運2319.2公斤

新北市衛生局持續追查芬普尼殘留雞蛋流向及下架情況。（葉書宏翻攝）

新北市衛生局持續追查芬普尼殘留雞蛋流向及下架情況。（葉書宏翻攝）

新北市衛生局持續追查芬普尼殘留雞蛋流向及下架情況。（葉書宏翻攝）

新北市衛生局持續追查芬普尼殘留雞蛋流向及下架情況。（葉書宏翻攝）

新北市衛生局持續追查芬普尼殘留雞蛋流向及下架情況，至各大賣場、餐飲店及雜貨店稽查，今（28日）於全聯福利中心全興店查獲問題蛋品200盒，均已下架至回收區待退運。

截至目前為止，衛生局共稽查28家業者，總計下架退運2319.2公斤的問題蛋品，衛生局將持續進行稽查，杜絕違規食品在本市流通販售。

衛生局食品藥物管理科長劉君豪強調，依據《食品安全衛生管理法》第7條第5項規定，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。

若違反相關規定，可處3萬至300萬罰鍰。衛生局呼籲，食品業者若有違規來源牧場的雞蛋，應依行政院跨部會小組之決議於今（28日）下午6時前完成下架主動通報，暫停販售並立即退回原購買廠商。

(中時)