食安青年軍 教民眾避開踩食安地雷

中國醫藥大學副教授楊惠婷成立食安青年軍，為提升食安而努力。(許素惠攝)

食安青年軍傳播食安觀念，避免大家誤踩食安地軍。(許素惠翻攝)

許多食安問題都出於不良的習慣，例如垃圾桶不加蓋。(許素惠翻攝)

食物放入冰箱也要加蓋。(許素惠翻攝)

食安問題層出不窮，如何降低出包率？中國醫藥大學成立食安青年軍，由學校周遭餐飲業者開始輔導人事物地衛生等建立自主管理的SOP，並藉由最大消費群的力量，督促業者提升食安，9月開始在雲林推動，願接受輔導者送好康。

中醫大營養系副教授楊惠婷說，根據調查一般餐廳飲食是國內食物中毒的第一名，其次為學校，在家烹煮第三，原因泰半是許多積弊與陋習被習以為常、漠視，例如在剁雞肉時，旁邊放著已經煮好的青菜，就被可能含有沙門氏菌的血水噴濺感染；生熟食未分開保存；一條抹布用到底…業者其實也不想自己辛苦經營的店發生食安危機，只是不知如何做。

中醫大受台中市府委託串聯中山醫大、弘光、中台、靜宜、東海、亞洲、朝陽等中部大學成立食安青年軍，結合社會服務，實際並從學生最頻繁消費的學校周遭商家開始，輔導業者調整、改變管理方式，還將正確食安觀念散播到轄內國高中，為師生吃的安全把關，成效不錯，青年軍榮膺全國食安志工獎，也獲得教育部教學卓越獎勵。

楊惠婷指出，培訓完成的青年軍是食安種籽部隊，到各國高中甚至社區舉辦講座與相關活動，教業者、師生與一般人民如何吃得衛生、營養及安全，實際的投入外，並在網上接受提問，是目前全國最大的食安網軍。

中醫大北港分校已完成50位食安青年軍培育，未來目標是200位，開學後將輔導分校附近30至50家餐飲業者提升食安，除了力邀店家參與座談和實地拜訪宣導外，團隊並為一般餐飲店及年輕人最愛的茶飲店建置了自主管理表單，內容包括作業區環境、人員衛生、廁所、設備有器具、庫房管理、配膳作業區、清潔及消毒等化學物品、廢棄物等，讓店家可以每天逐一自行檢視管理。

為了鼓勵店家踴躍參與提升食安，願意接受輔導的業者，將免費送兩次食物快篩檢驗，以及冰箱溫度計。

(中時)