文在寅要求國防改革 首都圈遇襲即轉守為攻

南韓聯合通訊社（韓聯社）說，南韓總統文在寅28日指示大刀闊斧推進面向現代戰爭的軍隊體制改革，確保南韓軍隊能在北韓挑釁越過紅線或攻擊首都圈時立即發動攻勢作戰。

文在寅當天下午聽取國防部工作報告時，以南韓最高軍事統帥身份提出真正落實國防改革的若干要求。他責成國防部就反北韓核武擬定明確時間表和具體方案的三階段計畫，同時也指示防長、副防長、防衛事業廳長以寧肯承擔連帶責任引咎辭職的決心，根治軍事工業腐敗弊端。

(中時)