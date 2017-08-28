苗栗縣教育工作發光發熱　縣長逐一接見表揚

呂明雄老師（中）退而不休，獲全國教育績優獎 ，左為一起投入公益的萬善祠主委李長峰，右為後龍國中校長熊儒卿。（陳慶居攝）

苗栗縣教育界發光發亮，縣長徐耀昌接見表揚優異師生。（陳慶居攝）

苗栗縣深耕教育再次展現豐碩成果，頭屋國中老師洪淑貞榮獲技藝教育績優殊榮，大學指考續另有多名學子錄取知名校系，為鮭魚回流計畫再添佳話，今年第57屆中小學科學競賽，苗栗縣代表隊更囊括多項第一名及最佳創作。

後龍國中退休老師呂明雄退而不休，任教期間即洞悉青少年問題日趨嚴重，擔任觀護人進少觀所及矯正學校，關懷中輟生及非行少年，巡迴演講反毒、防霸凌，結合萬善祠管理委員會或自掏腰包，鼓勵青少年勤學英文並奮發向上，始終走在國家政策前端，成為獲得教育奉獻獎的第一人。

縣長徐耀昌上午逐一表揚獲獎團體及個人，肯定他們是苗栗之光；對於獲獎學校推動創新教育成果，以及參與「鮭魚回流」留鄉升學的學子，如願考上頂尖大學及醫學系感到欣慰，希望能朝著「好還要更好」的目標前進。

教育部舉辦的教育奉獻獎，今年僅12人獲此殊榮，其中後龍國中退休教師呂明雄，長年關注青少年輔導工作，更積極參與後龍萬善祠社會公益服務，協助弱勢救助及辦理學生免費晚自習、營養晚餐及提供清寒獎學金等，熱忱與愛心樹立教育人員典範。

榮獲全國技藝教育績優人員的頭屋國中老師洪淑貞，積極耕耘技藝教育，藉由適性引導激發學生學習動機及興趣，並輔導學生發展一技之長，擁有一片屬於自己的美好的天空。

今年全國第57屆中小學科學競賽，苗栗縣成績大放異彩，公館國小謝昀蓁、李畇蓁、羅偉誠等人以「進擊的萬獸」獲得生活與應用學科第一名；另外頭份國中陳可倪、林禹辰、林冠妘等人，以「『量』麗世界~探討自製可彎曲硫化銀量子點敏化太陽電池製備條件之研究」作品拿下化學科第一名。

客庄國小也以「免電冰箱-汽化熱」的研究獲得物理科最佳鄉土教材獎，公館國小以「超級COOL蟲～瓢蟲Life大解碼」作品榮獲生物科最佳團隊合作獎，還有頭份國中老師李桂雲榮獲全國科展優良指導獎，苗栗縣總成績更榮獲得縣市團體獎第3名。

今年大學指考，建台中學徐柏勳、江哲維分別考取政大教育學系及輔大醫學系、竹南高中劉任竣考取政大歷史系，縣長徐耀昌上午接見表揚，其中江哲維是參與鮭魚回流計畫學子，另有多人透過申請等入學管道進入頂尖大學就讀，展現苗栗深耕教育成果。

(中時)