台南警方鬧區連開22槍 竊嫌乖乖下車就逮

中西區警方28日下午為逮羅姓竊賊，在鬧區當街連開22槍，羅嫌座車四輪皆被打爛，警方最後制伏歹徒，卻嚇到許多民眾。（警方提供）

台南市警二分局28日下午4時許，在中西區西門路與尊王路口發現新營警分局通報的羅姓竊嫌車輛，羅嫌見警上前攔查，開車衝撞警用機車欲逃，4名警員當街連開22槍，歹徒座車四輪皆被打爛，無法行駛，只好乖乖就逮。

(中時)