文在寅下月訪俄 推介新北方政策

南韓外交部長官康京和28日召開記者會表示，南韓總統文在寅下月6到7日出席在俄羅斯海參崴舉行的東方經濟論壇時將發表主旨演講，推介新政府為增進東北亞及亞歐經濟合作而制定的新北方政策藍圖。

康京和指出，文在寅在與俄羅斯總統普丁會晤時將商討就韓俄務實合作及協力解決北韓核武研發問題相關方案進行。

此外，康京和也說，文在寅結束訪俄行程後，將於9月中旬訪問美國紐約5天，屆時將出席聯合國大會並發表主旨演講，推介南韓政府積極參與朝先半島及全球事務的對外政策。

(中時)