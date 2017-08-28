七夕放閃❤️ 周杰倫昆凌肩靠肩甜咬耳朵
天王周杰倫和昆凌婚後生下一對兒女，感情甜蜜蜜，常被民眾捕捉到秀恩愛畫面，而今（28日）適逢七夕情人節，夫妻倆當然也不放過放閃機會，儘管僅是平常聊天的互動，仍讓大家直呼好甜蜜。
昆凌旗下服飾品牌的粉絲專頁，今應景地PO出昆凌與周杰倫的合照，俏皮表示「一大早就要閃到你們。」照片中，兩人只以背影入鏡，默契地都戴上黑帽子，昆凌一頭浪漫捲髮披在肩上，雖然只是和友人一起聊天的日常，但他們緊緊肩靠著肩，依舊散發粉紅泡泡的氛圍。
而周杰倫日前在北京舉辦演唱會，昆凌也被捕捉到愛相隨的蹤跡，結束演唱會後，小倆口一起到上海用餐，沒見到兒女陪在身旁，看來是打算好好享受兩人世界的七夕約會。
(中時電子報)
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