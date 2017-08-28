誠德里長楊弼勝特地邀請「兆群表演團隊」讓大小朋友沉溺在夢幻泡泡。(劉宥廷攝)

誠德里推夢幻泡泡，大小朋友歡樂FUN暑假。(劉宥廷攝)

里長楊弼勝(著藍衣者)說，泡泡是大朋友的童年、小朋友的歡樂。(劉宥廷攝)

暑假將近尾聲，高市鳳山區誠德里長楊弼勝為讓里內小朋友能開心FUN暑假，帶著快樂回憶收心，期待開學與同學分享社區大小事，特地邀請「兆群表演團隊」讓大小朋友沉溺在夢幻泡泡；里長楊弼勝說，泡泡是大朋友的童年、小朋友的歡樂，兆群老師們讓手上泡泡做出千變萬化型態，一起進入體驗泡泡世界。

(中時)