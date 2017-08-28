違規房仲廣告氾濫 斗六市長謝淑亞親自拆
雲林縣成立最多環保志工隊的斗六市，又全縣環境清潔考核倒數第一，環保局表示，斗六市被扣分主因之一是違規廣告太多，市長謝淑亞表示將就教環保局，她也以身作則認養巡邏區拆小廣告。
斗六市前年及去年已敬陪末座，今年上半年兩次考評又名列為最差的「待改善」，其中一次是全縣唯一低於75分。
謝淑亞表示，斗六市38里成立32個環保志工隊，再怎麼不會掃也不會全縣最髒，環保志工2隊的婆婆媽媽們既憤怒又沮喪，想知道原因出在哪。
環保局環境衛生科長鄧雅謓表示，各鄉鎮待改善的問題不同，不外是規廣告太多、菸蒂及檳榔渣亂丟、排水孔阻塞、容器積水未倒、垃圾堆置等。
謝淑亞表示，斗六是全縣房地產交易最熱絡之地，違規廣告多是非戰之罪，公所和房仲業者間鬥智「你貼我拆」，曾經2天內大戰3回合，清潔隊員還是輸了。
為了打擊「小黃」，公所上周立即分配每人巡邏責任區，謝淑亞也分配自己看守雲科大一帶，今天上線。
謝淑亞表示，很多社區阿公阿嬤周末當志工掃地，也有人不知自我管理，雲科大附近龍潭路曾有2個毒瘤，拜託校方規勸租屋學生要有公德心，最後還是靠社區居民清除。縣府去年回收管理斗六市的鄉縣道，草長、垃圾堆積，民眾罵的還是公所。
(中時)
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