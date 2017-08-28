違規房仲廣告氾濫 斗六市長謝淑亞親自拆

斗六市公所環境清潔評比成績倒數，原因之一是為違規廣告太多，市長謝淑亞上周起分配責任區給自己，以身作則動手拆「小黃」。（周麗蘭攝）

斗六市垃圾髒亂點有固定地點，其一是雲科大附近的龍潭路，公所數度拜訪校方規勸學生，不太有效。（周麗蘭攝）

龍潭社區居民只好自己動手清除環境毒瘤，圍起網子貼上告示「美化環境就是美化自己，心中有愛才會人見人愛」。（周麗蘭攝）

斗六市公所自製嚇阻影片，規勸房仲業者適可而止。（周麗蘭翻攝

雲林縣成立最多環保志工隊的斗六市，又全縣環境清潔考核倒數第一，環保局表示，斗六市被扣分主因之一是違規廣告太多，市長謝淑亞表示將就教環保局，她也以身作則認養巡邏區拆小廣告。

斗六市前年及去年已敬陪末座，今年上半年兩次考評又名列為最差的「待改善」，其中一次是全縣唯一低於75分。

謝淑亞表示，斗六市38里成立32個環保志工隊，再怎麼不會掃也不會全縣最髒，環保志工2隊的婆婆媽媽們既憤怒又沮喪，想知道原因出在哪。

環保局環境衛生科長鄧雅謓表示，各鄉鎮待改善的問題不同，不外是規廣告太多、菸蒂及檳榔渣亂丟、排水孔阻塞、容器積水未倒、垃圾堆置等。

謝淑亞表示，斗六是全縣房地產交易最熱絡之地，違規廣告多是非戰之罪，公所和房仲業者間鬥智「你貼我拆」，曾經2天內大戰3回合，清潔隊員還是輸了。

為了打擊「小黃」，公所上周立即分配每人巡邏責任區，謝淑亞也分配自己看守雲科大一帶，今天上線。

謝淑亞表示，很多社區阿公阿嬤周末當志工掃地，也有人不知自我管理，雲科大附近龍潭路曾有2個毒瘤，拜託校方規勸租屋學生要有公德心，最後還是靠社區居民清除。縣府去年回收管理斗六市的鄉縣道，草長、垃圾堆積，民眾罵的還是公所。

(中時)