響應環保 宜縣環保局將舉辦「環保超半馬」

宜蘭縣政府環境保護局將在10月14日舉辦「Run for Earth資源永續環保超半馬」活動。（宜蘭縣政府環保局提供）

宜蘭縣政府環境保護局將在10月14日舉辦「Run for Earth資源永續環保超半馬」活動，最特殊的是，此次比賽的選手物資及贈品，都特別以環保為題材，像是採用回收寶特瓶再造纖維製成的運動紀念衫、環保摺疊杯等，完賽獎牌則是採用日本最新的清水模復刻版設計，極具收藏價值，歡迎民眾一同來運動健身並響應環保。

環保局長周錫福說，「Run for Earth 資源永續超半馬環保路跑」是環保局第1次主辦路跑活動，也是藉由運動行銷概念，結合環保為主軸，提供參加者用最環保的方式，體驗難忘的路跑園遊會饗宴，活動地點在風景秀麗的員山鄉，是最親近自然的路跑環境。

此次路跑活動分三個里程包括26K、14K及4K，最低的報名費只要450元，參加選手依照不同里程數可以獲贈環保摺疊杯、寶特瓶回收再造纖維運動紀念衫、束口袋紀念背包、完賽證書、清水模極簡風精緻獎牌、運動毛巾（4K選手不提供）、船井倍熱氣泡纖美醋、女性生理用品1元兌換券（市價約100元） 等，贈品總價值合計價值超過900元，相當超值。此外，參加選手還有機會把GARMIN GPS運動智慧運動錶等總價值超過5萬元以上的多樣大獎帶回家。

在獎勵優異成績選手方面，將分成男、女兩組，總排前3名將獲贈獎盃及獎金。各組分齡參賽選手排成績前3名者將獲贈獎盃1座，為鼓勵宜蘭縣政府公務人員及清潔隊組團報名參加，加碼團體競賽前3名鼓勵獎金3000元，報名人數最多的團體也將會頒獎紀念獎盃1座。

報名詳情可上中華民國休閒運動交流協會官網或宜蘭縣環保局生活綠探子粉絲團查詢。

(中時)