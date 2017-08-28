政院：若發生缺電 重啟核電是最後手段

行政院長林全接受平面媒體專訪時表示，若發生可預期的電力缺口時，核二2號機組恢復供電是最後手段，但啟用前會向立法院報告。對此，行政院發言人徐國勇表示，若要重啟核一1號機與核二2號機，必須先窮盡一切手段維持電力，且取得社會共識、確認安全無虞，才會重啟，但強調目前都還沒發生需要啟用核二2號機的狀況。

媒體詢問，全民有共識是指公投嗎？徐國勇表示「不是」，屆時若有需要可透過民調方式進行。

(中時)