闖入前妻住處偷錢 判11月

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劉姓女子與張姓丈夫10年前離婚，去年6月張男因缺錢，竟利用劉女樓上空屋電梯井潛入對方3樓房間行竊，劉女發現天花板被破壞，損失9500元，檢警循線逮到張男，高雄地院依侵入住宅竊盜罪，判他11月，可上訴。

(中時)