世大運過程順遂　桃警功不可沒

交通大隊透過甫成立之交通監控中心，佐以配發的警用M-POLICE行動科技裝置及建置的天羅地網監錄系統，達成維安工作的滴水不漏與交通狀況的全般掌握。（葉臻攝）

2017臺北世界大學運動會於8月19日開幕後便緊鑼密鼓地展開各項賽事，為了確保選手專車的安全與各場館周邊交通順暢，桃園市政府警察局落實執行團體賽前導車任務及各項競賽場館周邊交通疏導工作，每日均動員警力達350人次、義交50人次以上。

而因應開幕典禮活動，有240輛遊覽車載送各國參賽選手，由林口選手村前往台北市立田徑場，為了維護所有車輛能夠安全迅速到達，警警局先期協調新北市政府警察局與國道公路警察局，對於車隊行進路線沿線之交織衝突點實施管制，並期前以新聞稿方式，透過各新聞媒體露出，籲請用路人提前改道，讓用路人提前知悉交通資訊，減少當日交通衝擊。交通大隊透過甫成立之交通監控中心，佐以配發的警用M-POLICE行動科技裝置及天羅地網監錄系統，達成維安工作的滴水不漏與交通狀況的全般掌握。

桃園市政府警察局長黎文明表示，世大運期間的維安與交通工作非常艱辛，也是世大運活動能否順遂完成的重點所在，任務雖已近尾聲，但仍有最後一關閉幕典禮的考驗。在此亦期許勉勵各同仁，終點已在眼前，桃警團隊仍須全力以赴，圓滿達成任務，讓各界看見警察的努力，共同贏得人民心目中的金牌。

(中時)