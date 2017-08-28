不滿爸爸有小三 兄弟檔傷害恐嚇起訴

有婦之夫楊男結交黃姓小三，楊男2名兒子氣不過，去年8月楊弟發現父親載著黃女，涉嫌動手打人。楊兄則是寄簡訊揚言要讓對方「家破人亡、別讓我變鄭捷第二」等，高雄地檢署依傷害、恐嚇罪將楊姓兄弟起訴。

(中時)