靜電電擊訓練狗激怒動保人士 Garmin：再評估上市計畫
Garmin預計在台灣推出以靜電電擊寵物、糾正吠叫壞習慣的「智慧寵物訓練機」，意外卻惹怒動保人士，認為這款訓練機作法殘忍。Garmin也訊速回應：表示已了解消費者對於Delta Smart產品的意見，後續Garmin將審慎評估產品上市的規畫。
據Garmin官網說明：飼主可透過Garmin Canine行動版應用程式，將智慧型手機當成掌上遙控訓練裝置，提升愛犬的良好行為並抑制錯誤行為。只需按下手機的發送，狗兒就會接收到來自Delta Smart裝置傳出的振動、警告聲或糾正刺激，如此可引起愛犬的注意，方便您安全有效地降低其惱人的行為。
其中「刺激」的方式就是利用靜電電壓，據商品手冊說明，啟動此功能時，會發出短暫的刺激，長按的話可達到持續刺激的目的，最長8秒，而強度有10個等級，最強的10級可達到靜電電壓3517V。這個靜電電壓有多強？一般冬天的靜電電壓2000V時，手指會有感覺，3000V會有刺痛感，若超過7000V時，人就會有被電擊的感覺。
台灣動物緊急救援小組發言人倪京台認為，這款「毛小孩專屬智慧項圈」網路售價4990元，文宣強調「業界首創的吠叫偵測功能」，以「刺激糾正」達到「有效訓練」，但網友進一步了解，這項產品所謂的刺激修正，竟然是以瞬間靜電3517伏特電擊寵物，以達到嚇阻效果，相當殘忍，「如果這產品合理？是不是嬰兒哭鬧也可以用電擊來『矯正』？」
Garmin昨日回應，已瞭解消費者對於Delta Smart產品的意見，同時也在準備Delta Smart產品相關的檢測證明與相關規範，後續Garmin將審慎評估產品上市的規畫。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。