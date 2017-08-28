靜電電擊訓練狗激怒動保人士 Garmin：再評估上市計畫

Garmin預計在台灣推出以靜電電擊寵物、糾正吠叫壞習慣的「智慧寵物訓練機」，意外卻惹怒動保人士，認為這款訓練機作法殘忍。Garmin也訊速回應：表示已了解消費者對於Delta Smart產品的意見，後續Garmin將審慎評估產品上市的規畫。

據Garmin官網說明：飼主可透過Garmin Canine行動版應用程式，將智慧型手機當成掌上遙控訓練裝置，提升愛犬的良好行為並抑制錯誤行為。只需按下手機的發送，狗兒就會接收到來自Delta Smart裝置傳出的振動、警告聲或糾正刺激，如此可引起愛犬的注意，方便您安全有效地降低其惱人的行為。

其中「刺激」的方式就是利用靜電電壓，據商品手冊說明，啟動此功能時，會發出短暫的刺激，長按的話可達到持續刺激的目的，最長8秒，而強度有10個等級，最強的10級可達到靜電電壓3517V。這個靜電電壓有多強？一般冬天的靜電電壓2000V時，手指會有感覺，3000V會有刺痛感，若超過7000V時，人就會有被電擊的感覺。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台認為，這款「毛小孩專屬智慧項圈」網路售價4990元，文宣強調「業界首創的吠叫偵測功能」，以「刺激糾正」達到「有效訓練」，但網友進一步了解，這項產品所謂的刺激修正，竟然是以瞬間靜電3517伏特電擊寵物，以達到嚇阻效果，相當殘忍，「如果這產品合理？是不是嬰兒哭鬧也可以用電擊來『矯正』？」

Garmin昨日回應，已瞭解消費者對於Delta Smart產品的意見，同時也在準備Delta Smart產品相關的檢測證明與相關規範，後續Garmin將審慎評估產品上市的規畫。

(中時)