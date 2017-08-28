世大運》小戴輕拍闖四強 遙指女單金牌

台北世大運羽球項目28日在台北體育館舉行，中華隊戴資穎（圖）在8強賽中攻勢凌厲，以直落二的成績順利晉級4強。中央社記者吳家昇攝 106年8月28日

戴資穎8強賽只花15分鐘即以21比12、21比11擊潰世界排名110的比利時選手譚蓮妮，四強門票順利到手。

小戴整場比賽可說是談笑用兵，以最省力的前後與兩邊網前大角度小球方式讓對方疲於奔命，網透過網路看比賽的網友都不忍心的說，「小戴，別再虐對手了，快點贏得比賽吧！」

相較於小戴贏得輕鬆寫意，江美慧就碰到了不小麻煩，對上韓國選手KIM Jooeun，開局打得不是很順手，9比14落後，連追帶趕的18比17超前，但對方連攻3分20比18要回優勢，江美慧臨危不亂，硬是在壓力中打出4比0的致勝攻勢，22比20勝出。

次局，江美慧抓住對手球路與球風，19比9奠定勝利基礎，KIM Jooeun企圖頑強抵抗，但時不我予，江美慧21比12將勝利牢牢握在手中；李佳馨19比21、15比21不敵馬來西亞選手翁麗蓮，止步八強。

(中時電子報)