印度性侵悲歌 13歲女娃懷胎30周 爸媽爭取墮胎權
印度未成年女孩遭性侵的悲劇天天上演，據政府數據，16歲以下少女每155分鐘就有1人遭強暴，10歲以下女童更是每13小時就慘遭性侵。繼1名被強暴的10歲印度女娃，在家長尋求法律途徑墮胎未果、日前生下孩子成為轟動全球的新聞後，又有一對父母站出來，尋求最高法院協助，讓被欺負的寶貝女兒能夠合法墮胎。
這名來自孟買的受害者是遭父親的同事性侵懷孕，嫌犯也已被捕。她已懷孕30周，印度法律規定，除非母親性命危殆，懷孕20周的孕婦才可人工流產。今年5月，有另一個10歲女孩遭繼父性侵懷孕後獲准墮胎。人權團體憂心，由於20周內可墮胎的規定，許多發現女兒遭強暴懷胎的家長，因及早在期限內帶孩子去墮胎，因此未向警方通報孩子被性侵，代表未滿16歲女童遭性侵懷孕的案件絕對超過檯面數字。
孟買的13歲女孩知道自己懷孕，但沒有告訴父母，直到爸媽發現女兒變胖太多，擔心她有其他健康問題，帶去看肥胖門診才揭露這個殘酷的悲劇，醫師也立刻報警，逮到性侵犯。時間拖太晚導致受害者無法墮胎的另一個原因，在於許多父母壓根沒想過，孩子竟然年紀這麼小就會懷孕，因此忽略懷孕的徵兆。診治13歲女孩的醫師表示，他支持女孩墮胎，因為如此年幼懷胎，會為這些小女生的健康帶來絕大風險。
(中時)
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