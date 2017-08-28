月老出現寶島時代村 情侶樂開懷
草屯寶島時代今年七夕情人節，別出心裁搞創意，不但規劃「月老牽線、賜良緣」、設立許願牆、免費致贈「良緣紅絲帶」，並有時空膠囊，寫情書向未來的伴侶告白等系列活動，吸引各地的青年男女熱烈參與，為寶島時代村掀起浪漫的熱鬧氣氛。
「寶島時代村」為因應七夕情人節，今天中午約近11時，特別在活動廣場邀請月下老人抵現場，舉辦別開生面且應景的「月老牽線、賜良緣」活動，幫未婚及單身男女祈福，求姻緣，現場有來自高雄與台北的2對情侶應邀上台，接受月老的牽線、熱情擁吻、綁良緣紅絲帶，為現場帶來無限歡樂的氣氛。
中國七夕情人節，本就有段浪漫的牛郎織女愛情故事，不少熱戀中的情侶，也都紛紛相邀外出找尋甜蜜放閃的景點；寶島時代村特在廣場安排月下老人現身，炒熱現場氣氛，並在村內集集車站旁免費發送「良緣紅絲帶」，讓民眾將心目中屬意的理想對象寫在紅絲帶，並繫上許願牆，期有月老加持姻緣，讓有情人終成眷屬！
此外，寶島時代村也在七夕情人節啟動時光膠囊信箱，讓情侶將平日不好說出口的言語，寫在明信片上向情人告白，貼上郵票後，投遞在時光信箱裡，再由時光郵差在西洋情人節前夕寄出，讓情侶間的愛穿越時空、綿遠流長。
寶島時代村今天在七夕情人節裡，除為情侶們安排浪漫系列活動，並也安排精彩的京劇變臉與特技表演，讓現場吸引滿場人潮，歡樂氣氛並讓與會民眾留下深刻又難忘的回憶。
(中時)
關鍵字：七夕情人節
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