全球「性福」調查 台灣男每月愛愛僅4次

今天是七夕情人節，一項針對全球7國進行的《全球性福大調查》發現，台灣男性平均每月愛愛次數僅4次吊車尾！輸給俄羅斯、土耳其8次，義大利7次，中國大陸5次，遠低於7國平均值6次。林口長庚醫院觀察發現，每年情人節過後，男性健康門診就診率暴增15%，且就診患者多為年輕族群。

根據調查，7 國男性每月嘿咻次數，以俄羅斯、土耳其各8次並列第一，其次為義大利7次、巴西6.5次、中國5次、台灣4次，日本為3次最少，而台男每月嘿咻4次，低於中國5次，更低於7國平均值6次。

台灣性功能障礙諮詢暨訓練委員會秘書長暨林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜指出，九年來，40歲以下男性就診率從15%倍增至30%。陳煜表示，「就診男性年輕化可歸因於性行為發生年齡降低，長期衛教宣導後就診意願提升，熬夜、壓力等生活型態影響，以及慢性病年輕化導致患者年齡層降低等因素。」

陳煜醫師分享，去年七夕情人節後，門診中收治一名23歲社會新鮮人，在浪漫過節氛圍渲染下，情不自禁向交往已久的女朋友求歡，第一次上陣卻發現自己不行，事隔多日後再次嘗試，還是宣告失敗，才由女朋友陪同就醫。經檢查發現身體功能正常，只經常熬夜上網，生活作息紊亂，因此建議他調整生活作息，並使用勃起功能障礙藥物治療，三個月後再次回診追蹤，即已恢復正常，女友也對他的表現感到滿意。

陳煜說，依2015年兩性健康觀念調查發現，台灣30到50歲男性約超過5成比率，均有程度不一的勃起功能障礙，且近9年來，至該醫院男性健康門診就診的40歲以下男性患者，其就診率已從15%增加至30%，增幅約為1倍，特別是每年情人節過後，就診率多暴增15%，而就診患者多為年輕族群。

陳煜並指出，83%勃起硬度不足者，在發生親密關係前習慣先「計畫」，其中70%以上計畫超過數小時，更有1/4在一天以前就開始規劃。顯示勃起硬度不足的男性，在發生親密關係時會更加謹慎，希望每一次親密互動都有好表現。他建議，男性若想在嘿咻時有完美表現，應該到泌尿科或男性健康門診諮詢，切勿在網路上找答案，或掉入假藥陷阱。

(中時)