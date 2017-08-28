8月30日世大運閉幕 金色三麥贈世界冠軍「蜂蜜啤酒」

8月30日世大運閉幕當天17：00，同時段於金色三麥餐廳用餐顧客，免費贈獲世界冠軍蜂蜜啤酒350cc乙杯。（圖片題供／金色三麥）

全新菜品「番茄爆炸頭」先將番茄挖空，放入軟嫩菇片與酥脆菇絲調味，售價320元／單點。（徐力剛攝）

「005的藕然」將薄片藕片放入油鍋酥炸，灑上特製調味料適合搭配啤酒品嚐，售價180元／單點。（徐力剛攝）

帶有濃濃韓式風味的「黃金泡菜披薩」，滿滿泡菜搭配牽絲起司，售價350元／單點。（徐力剛攝）

「嫩烤戰斧豬排」選用雲林究好豬為食材，並灑上月桂葉、迷迭香點綴，大份量餐點滿足肉食主義族群，售價680元／單點。（徐力剛攝）

「海洋魔鬼蛋」在白煮蛋中放入蝦肉、黃芥末與紅胡椒，售價250元／單點。（圖片題供／金色三麥）

連鎖餐飲金色三麥冠軍惜冠軍，支持體育賽事不遺餘力，8月30日世大運閉幕當天17:00後，同時段於金色三麥餐廳用餐顧客，免費贈獲世界冠軍蜂蜜啤酒350cc乙杯。

金色三麥以創意美式料理搭配精釀啤酒聞名全台，今年以「在地鮮」為主題，強調鮮食、鮮酒、鮮體驗。「鮮酒」是指將啤酒融合醬油、豆腐與楊桃汁製作創意調酒，首度跨足啤調酒市場; 「鮮體驗」則將大直美麗華店以都市熱帶叢林概念，打造Sky Bar酒吧空間; 「鮮食」精選雲林良作工場「究好豬」、彰化溪州「番茄方舟」等在地食材入菜，即日起全台門市同步推出全新菜單，滿足老饕味蕾。

新品「岩烤梅花豬肉串」精選豬上肩部位，此部位肉與油脂5:1黃金比例肥瘦適中，特意保留肉塊厚度增加口感，放於鮮蔬醬中醃漬並燒烤，Ｑ彈肉質略但鹹度，肉汁在口中流出滋味一絕; 比臉大「嫩烤戰斧豬排」以豬帶骨大里肌為基底，先以大火煎製增加表層香氣，再撒上月桂葉與迷迭香提味;「番茄爆炸頭」將溫室栽種的番茄方舟挖空，放入軟嫩菇片與酥脆菇絲搭配，口感多層次。

「黃金泡菜披薩」在酥脆披薩餅皮鋪上脆口黃金泡菜，佐以香濃起司享用;特色料理「海洋魔鬼蛋」以白煮蛋為底，混合甜美蝦肉、黃芥末與紅胡椒，特殊吃法滿足喜愛嚐鮮的你;下酒菜「005的藕然」以0.05公分薄片刀工將蓮藕切片，放入高溫油鍋酥炸，略鹹口感適合搭配啤酒。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)