東區最美地下街開幕 打造悠遊時尚新亮點
捷運忠孝復興站的台北東區地下街，歷經三個月的重新整修裝潢，已於日前全新開幕，經營廠商麗陽商場表示，新的東區地下街將潮流時尚結合輕食餐飲，打造讓民眾能夠自在探索的地下街遊逛新體驗。同時，麗陽也祭出抽獎好禮，只要購物滿500元，就有機會抽中東京自由行等大獎。
麗陽商場於去年標下東區地下街翻修工程，即投入鉅資全新規畫設計，期盼帶給民眾新的東區感受。麗陽商場指出，東區地下街全長725公尺，人車分道的商場動線設計，讓民眾不用曬太陽、不怕淋雨，就能自在安全逛街，鑒於民眾購物逛街消費型態已由街邊店轉向商場，因此本次改裝也重新思考逛街購物民眾需求，以百貨商場概念，打造更時尚活潑的購物空間。
本次東區地下街全新改裝，運用充滿文化氣息的3D平面錯視側招，結合間接照明，搭配柔和的暖色明亮燈光，媲美周邊百貨公司氛圍，結合輪播最新流行品牌資訊及優惠活動的動態數位電子看板，再加上寬敞舒適的走道，許多來到東區地下街的民眾，都明顯地感受這裡變得完全不一樣，比以前更有質感、更好逛了。
不讓百貨公司周年慶專美於前，麗陽也祭出購物抽獎送好禮的活動，為慶祝東區地下街開幕，經營廠商麗陽商場特別企劃「仲夏Ｎｅｗ Ｌｉｆｅ開幕大放送」開幕好禮三重送活動，只要當日消費累計滿５００元就可以有機會抽中光陽Lｉｋｅ １２５時尚機車、魅力東京自由行、Ｄｙｓｏｎ吹風機等大獎，滿３００元可以抽優惠折價券，開幕期間就吸引許多民眾前來搶購。
(中時電子報)
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