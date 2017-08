18禁人妻賴琳恩 盛裝力挺南躍原創時裝週

賴琳恩因與老公陳乃榮拍攝大尺度婚紗照,被封為18禁人妻。(伊林提供)

由台南市政府經濟發展局主辦的「2017 南躍時尚‧臺南原創時裝週」服裝創作比賽,於8月16日在台南應用科技大學-服飾設計管理系-動態演廳-舉行複賽評比,最後選出10組作品進入10月7日決賽;除獎盃、獎狀外,本次創作比賽總獎金高達22萬元;決賽作品將由超過20位伊林模特兒演繹、包括賴琳恩等多位名模藝人也會在決賽當天盛裝赴台南共襄盛舉。

「2017 南躍時尚‧臺南原創時裝週」為臺南市政府為提升流行時尚產業創意美學,透過競賽活動平台鼓勵發掘國內優秀設計人才,藉以活絡產業人才培育,並展現國內設計實力,自5月10日開放報名,短短一個多月就有142組作品報名參賽、284張圖稿(近300張稿件),歷經初賽百件作品廝殺,計有20組作品獲評審青睞進入複賽。

複賽評審為時尚服飾產業專業人士,包括中華民國織品服飾設計師協會理事長潘黛麗、台灣流行時尚產業聯盟理事長李桂林、高青開發股份有限公司總經理陳慧姝、知名設計師吳日云、伊林娛樂股份有限公司董事總經理陳婉若。參賽者的組成,來自台灣各大知名服裝設計學校:實踐大學、輔仁大學、醒吾科技大學、嶺東科技大學、亞洲大學、台南應用科技大學、樹德科技大學,國外倫敦時裝學院(台裔學生),及眾多時尚業界的設計師;複賽服飾由伊林娛樂男、女模特兒王茜儀、王騰毅、何裕仁、吳靖舫、呂亞璇、李竸、岳彤、施柏宇、陳瑋瑋、韓君田展演。

10組決賽入圍名單分別為:「蓮花.落」、「縮影」、「吉光片羽Dust of Time」、「莫沒默墨」、「孟宗」、「Tease and Hospitality 捉弄與款待」、「吉利王子( Lucky Prince)」、「魚造魚(Fish to Fish)」、「糸音戈」、「穿著劍獅去追風」;決賽訂10月7日在香格里拉台南遠東國際大飯店舉行;另10月2日「南躍時尚原創時裝周」記者會,知名藝人賴琳恩盛裝出席。

(中時電子報)