敬軍愛師 新北贈全國軍人、老師五大好禮

新北市教育局為感謝教師、軍人付出，舉辦「敬軍愛師五夠帶勁」活動，準備5項好禮送給教師、軍人。（葉書宏攝）

新北市教育局為感謝教師、軍人付出，舉辦「敬軍愛師五夠帶勁」活動，準備5項好禮送給教師、軍人。（葉書宏攝）

新北市教育局為感謝教師、軍人付出，舉辦「敬軍愛師五夠帶勁」活動，準備5項好禮送給教師、軍人；市長朱立倫（右二）、教育局長林奕華（右一）等出席宣傳記者會。（葉書宏攝）

新北市教育局為感謝教師、軍人付出，舉辦「敬軍愛師五夠帶勁」活動，準備5項好禮送給教師、軍人；市長朱立倫（左一）出席宣傳記者會。（葉書宏攝）

感謝有你！新北市政府將9月訂為「敬軍愛師月」，歡慶軍人節及教師節，教育局結合其他局處規畫「敬軍愛師五夠帶勁」活動，提供博物館、文化古蹟、運動中心及商家折扣優惠，市長朱立倫今（28日）出席宣傳記者會，特地向軍人及老師表達感謝之意。

朱立倫表示，九月是一個感恩的月，軍人保家衛國，老師教育英才，都是國家競爭的重要推手，維繫社會安定繁榮的重要力量，感謝今年有近百家企業、商家共同響應活動，要讓所有的軍人及老師，感受到政府和民眾對他們的關心與重視。

朱立倫說，畢業許久，以前常寫教師節卡片給老師，現今改用Line、簡訊表達心意，每逢災害發生後，常可以看到國軍協助清理家園，希望大家都懷著感恩的心，一起敬軍愛師。他強調，「這些禮物不僅是為新北市的軍人、老師準備，全國的軍人、老師只要來到新北市皆可獲得禮遇。」

教育局表示，老師、軍人都可以獲得5項好禮，9月到新北市立場館及園區，享有免費入館的優惠；新北市11座運動中心，提供健身房或游泳池免費體驗1次的優惠；今年號召近百家企業、商家加入敬軍愛師行列，提供各項優惠折扣。軍人及老師只要出示軍人證或教師證等相關證件，皆可享受優惠。

除了五大好禮外，市府針對軍人、老師規畫一系列慶祝活動，教師節禮券、未婚聯誼活動、拍攝敬軍愛師影片、舉行電影欣賞會、免費紓壓按摩等。教育局表示，期盼藉由活動拋磚引玉，讓社會各界體認軍人與老師對國家的重要性，更多人一起共襄盛舉。

(中時)