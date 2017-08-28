落實空汙專責管理辦法 苗環保局強化代理制度

行政院環保署去年訂定「空氣汙染防制專責單位或人員設置及管理辦法」，各公私場所應依法設置空氣汙染防制專責單位或人員執行相關業務，若空氣汙染防制專責人員離職，公司應指定人員代理，且代理期間不得超過3個月，以免違規受罰，最高可處20萬元至100萬元罰鍰。

環保署2016年8月11日訂定發布空汙管理辦法，苗栗縣有6家工廠依法列管設置專責單位、甲級專責人員38廠、乙級專責人員131廠，由空汙防制專責單位或人員執行相關業務。

縣府環保局表示，空汙防制專職人員因故無法執行業務、異動或離職，工廠應重新設置專責人員，或依據管理辦法規定指定具參加同一級別以上空氣汙染防制專責人員訓練資格人員代理，並於離職或異動日起15日內書面報請主管機關備查。

空汙防制專責人員代理期間不得超過3個月，代理期滿前15日內，工廠應完成同一級別以上空氣汙染防制專責人員核定設置，未依規定辦理者，將處20萬元至100萬元罰鍰，並要求限期補正或改善。

苗栗縣政府環保局表示，環保專責人員制度施行1年多，仍有工廠因違反專責人員設置及管理辦法而被告發處分。環保局提醒，空氣汙染防制專責人員離職後，應注意專責人員法規規定，工廠應依規定於期限內向環保局申請人員代理或重新核定設置，並在期限內辦理相關事宜。

而空汙專責人員應注意管理辦法規範應執行業務範圍及項目，並專職執行環保業務，若有空汙專責人員違反管理辦法規定者，將處5000至100000元罰鍰，嚴重時環保署可廢止專責人員合格證書。

(中時)