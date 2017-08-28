台東馬偕醫院新增救命儀器
台東馬偕醫院僅有的1台電腦斷層掃瞄儀，卻隱藏著機器故障或維修時所造成病人外轉或延遲檢查的危險，為了避免此風險，該院「第二電腦斷層室」今天啟用，為醫療資源缺乏的台東新增救命利器。
台東馬偕醫院放射科主任楊明祥說明，新增第2電腦斷層室，原本排程須等候1個月以上，現在已可排在3日內，大幅降低病患等候時間；此外，萬一第1電腦斷層室須保養或故障，重症病患需轉檢，增加轉介途中風險，如今已有第2台電腦斷層室，降低轉檢的風檢。
他說，新機型旋轉1圈可獲取128張影像，提高資料取樣速率；全新的反覆運算平台ASiR-V，可降低輻射劑量達82％，並提供更佳的影像解析度，提高影像品質。心臟CT檢查可抓住掃描開始後的5秒黃金期，可提高檢查成功率。
院長王功亮昨天在啟用感恩禮拜中表示，該院除了心導管儀及電腦斷層掃瞄儀增加第2套之外，未來興建癌症大樓之後，也將增加第2套癌症放射治療儀、及核子醫學正子攝影儀。
(中時)
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