韋汝拜月老放下孩子爸 被斷新戀情恐當小三

韋汝日前自曝拜月老求桃花，命理專家也說她桃花運旺盛，然要第二春，恐怕得等等。(中時資料照片)

「小天使」韋汝7年前與遠東航空總經理、樺福建設董事長張綱維相戀，甚至為男方生下一子，當年雖辦了海島婚禮，可惜在台灣卻是無效婚姻，兩人遲遲未補登記，韋汝因緣際會之下當了單親媽至今，日前她上藍心湄節目，透露自己去拜月老，期盼新戀情，命理師也說她桃花旺，然恐成為第三者，梅開二度恐得等9年。

從豪門準媳婦到單親媽，韋汝雖沒結成婚，但強調已放下，甚至去拜了月老準備向前邁進，據《蘋果》報導，韋汝上週難得將孩子託管，上東區髮廊做頭髮優閒一下，雖過程中沒護花使者，然整理完頭毛卻有帥氣髮型師搭肩相送，之後還有姊妹淘陪逛街，也算單身不寂寞，而31歲的她，也透露準備好談新戀情，去拜月老，開心表示拜完後就有昔日追求者傳訊問候，還約她吃飯，讓她相當開心，藍心湄也嘴甜希望下次就收到她的喜糖。

而命理師江柏樂以易經為韋汝卜卦，得出「雷風恆」掛，代表桃花旺，目前身旁有2名追求者，跟她也很契合，預計兩個月後戀情會漸漸明朗，但也表示追求者中恐怕有人已有伴，韋汝可能當上第三者，且如今即是戀情沒問題，3年內也恐分手，但戀情會銜接下去，倘沒結果，「最快得再等6年，也就是9年後才有結婚的機會」。

塔羅牌專家王奇則為韋汝抽出「劍8+劍2」，解讀之下為她近期內不會有第二春，但身旁不乏好對象，只是韋汝恐怕對他們都燃不起戀愛的念頭，然3個月到半年內戀情不會有定論，至於桃花機會，則翻出「聖杯3反牌+女教皇」，明年2月有是個不錯的時機點，然需對方主動一些，打動採取被動姿態的韋汝。

(中時電子報)