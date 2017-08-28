龍興國中閒置教室活化 變非營利幼兒園

桃園首間以國中閒置空間改建的「龍興非營利幼兒園」，28日揭牌啟用，預計可招收90人。（蔡依珍攝）

桃園教育局為活化校園空間，盤點後改設非營利幼兒園，首間以國中閒置空間改建的「龍興非營利幼兒園」28日揭牌啟用，預計可招收90人，連同也是今年新增的大有國小校區，和現有4所，共6所非營利幼兒園可招收740人，寒暑假照常上課、可延托到19點，嘉惠雙薪家庭。

桃園市政府自2015年起開辦非營利幼兒園，主打寒暑假期間照常上課、晚間可以延托到19點，在政府補助4成、家長自付6成下，每個月只要4954元，一學期半年不到3萬元，雖然比公幼1個月2500至3000元稍貴，但相較公幼放寒暑假、1學期只有4.5個月，16點下班、最晚延托到18點，非營利幼兒園的便利性已成雙薪家長的優先選擇。

目前已相繼開辦桃園區中路園110人及龍祥園60人、龜山區文欣園90人及中壢區內壢園300人，並透過盤點學校可用空間，今年新增與龍興國中合作的龍興園、以及大有國小的大有園，各提供90人，9月1日正式開學，目前已分別有26和70餘人在排候補，搶手程度可見一斑。

教育局長高安邦說，今揭牌的龍興園，是桃園首間使用國中校舍餘裕空間設置的非營利幼兒園，委由南亞技術學院幼兒保育系經營，是活化校園空間、結合專業團隊推動公共化教保政策的指標案，今年非營利幼兒園總計可招收740人，會持續盤點學校可用空間、配合社會住宅及新建設施，力拼2年內將再新稱41校、3640人，附幼也要再增加10園、1174人，讓年輕人勇敢生。

(中時)