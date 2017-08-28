行李正確打包好 飛航安檢快易通
旅客搭機出國託運行李最容易誤置的違禁品有哪些呢? 桃園國際機場統計106年度上半年旅客行李違禁品資料，總計76,538件中，以行動電源最多（64%），其次為鉛酸電池及鋰電池（19%）、打火機（16%）等，平均每天超過400件以上行李複檢事件；機場公司為強化正確飛安觀念，特別舉辦「飛航安檢快易通」宣導活動，提醒出國旅客託運及隨身行李安檢要點，避免因錯置違禁品影響安檢通關速度，打壞出國好心情。
活動28日於機場第一航廈登場，機場公司總經理蕭登科及駐場海關、移民署、疾管署、航警局、動植物防疫檢疫局等CIQS單位及航聯會多位貴賓出席，大家手持象徵打火機、行動電源、鋰電池等應隨身攜帶登機並接受安檢物品的卡片，呼籲大家共同重視飛航安全的重要性，強調行李正確打包好，出國通關就沒有煩惱。
宣導活動即日起至9月1日連續5天，旅客在第一航廈及第二航廈的出境報到大廳，活動現場只要持手機掃描QR Code 進入活動專頁，公開分享留言，即可獲飛機造型伸縮筆及文具好禮，此外再與飛安立牌合照打卡及標註3位好友，並Hash Tag #飛航安檢快易通，就可參加扭蛋抽獎，獎品包含有行動電源、安檢隨身包、充氣飛行枕、手機指環扣等旅行實用小物。
機場公司提醒旅客，避免行李中的行動電源或鋰電池在飛機貨艙中因短路失火而救援不及，所以此類物品需隨身攜帶或置於登機行李，打火機限非藍焰型1枚須隨身攜帶，另飛往大陸地區機場禁帶打火機，也請旅客多加注意。
(中時)
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