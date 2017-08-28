台東市四維路空間營造 帶動觀光發展
台東海濱公園與臨海路之間數公頃土地長期被占用，雜草叢生，並且阻絕了公路與公園的連結，是精華區也是髒亂點，台東縣府推動「四維路串連國際地標空間營造」計畫，可增加約5公頃公園綠地，並串連國際地標、森林公園，過去雜亂景象將完全改觀，可望帶動整體觀光發展。
台東縣長黃健庭今天視查「四維路串連國際地標空間營造」計畫時表示，該區完成整地等作業後，四維路至強國街周邊及海濱公園地帶景觀將改善，並增加約5公頃的公園綠島，可使國際地標、森林公園、海濱公園、湧泉運動公園等知名景點相互連結，由點至線到面，串聯周邊觀光資源。
另外，進入富岡港道路非常狹窄，台東縣政府向公路總局爭取經費，將打造新縣道東56線，以台11線巴沙哇力部落瞭望台為起點，沿海增建15米寬兩線道，以北連結現有堤防路段再加以拓寬，直達港口，未來民眾往返富岡會更便捷。
建設處長吳慶榮表示，已爭取第1期工程約1億9000萬元經費，先建設部落瞭望台至現有富岡單向堤防道路間的15米寬道路，預計11月底發包，工期360天，明年底開通，未來前往富岡車輛於此分道， 可以分散車流，增加方便性。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。