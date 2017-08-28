台東市四維路空間營造，帶動觀光發展

台東縣長黃健庭昨天視察四維路空間營造改善工程。（莊哲權攝）

台東海濱公園與臨海路之間數公頃土地長期被占用，雜草叢生，並且阻絕了公路與公園的連結，是精華區也是髒亂點，台東縣府推動「四維路串連國際地標空間營造」計畫，可增加約5公頃公園綠地，並串連國際地標、森林公園，過去雜亂景象將完全改觀，可望帶動整體觀光發展。

台東縣長黃健庭今天視查「四維路串連國際地標空間營造」計畫時表示，該區完成整地等作業後，四維路至強國街周邊及海濱公園地帶景觀將改善，並增加約5公頃的公園綠島，可使國際地標、森林公園、海濱公園、湧泉運動公園等知名景點相互連結，由點至線到面，串聯周邊觀光資源。

另外，進入富岡港道路非常狹窄，台東縣政府向公路總局爭取經費，將打造新縣道東56線，以台11線巴沙哇力部落瞭望台為起點，沿海增建15米寬兩線道，以北連結現有堤防路段再加以拓寬，直達港口，未來民眾往返富岡會更便捷。

建設處長吳慶榮表示，已爭取第1期工程約1億9000萬元經費，先建設部落瞭望台至現有富岡單向堤防道路間的15米寬道路，預計11月底發包，工期360天，明年底開通，未來前往富岡車輛於此分道， 可以分散車流，增加方便性。

(中時)