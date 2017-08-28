逾8千戶申請 桃市租屋金補貼受理到月底

桃園住宅補貼開跑至今已逾1個月，其中最熱門的每戶每月最高4000元租金補貼，已有超過8千戶提出申請，不但比往年熱絡，也已超越中央核定戶數，呼籲民眾把握機會。（蔡依珍攝）

桃園住宅補貼開跑至今已逾1個月，其中最熱門的每戶每月最高4000元租金補貼，已有超過8千戶提出申請，不但比往年熱絡，也已超越中央核定戶數，呼籲民眾把握機會。（蔡依珍攝）

桃園住宅補貼開跑至今已逾1個月，其中最熱門的每戶每月最高4000元租金補貼，已有超過8千戶提出申請，不但比往年熱絡，也已超越中央核定戶數，市府強調，會積極爭取全額補助，重申：「沒有名額限制！」，呼籲符合資格者，把握明起最後3天機會，在8月底前踴躍提出申請。

過去常被冠上「僧多粥少」的住宅補貼政策，在桃園市府積極爭取下，中央去年核定補貼桃園7000戶，最後有申請且符合資格的7703戶也全部補助，今年中央核定給桃園8000戶，桃園也與中央達成協議，若申請量超過核定的補助戶數，會加碼補足，照顧所有民眾。

目前已有8130戶市民提出申請，不但超過去年申請量，也超過中央核定量，勢必要追加補助。另外有361名額、最高210萬元的「購屋貸款利息補貼」已有968戶提出申請；有205戶名額、最高80萬元的「修繕貸款利息補貼」也已有210戶市民提出申請。

住宅發展處認為，今年申請較往年熱絡，歸功於逾1.7萬筆的手機簡訊通知，提醒過去曾申請的「老客戶」活動開跑，避免民眾錯過申請時間而扼腕。

今年也首度開放違建租戶申請租屋補貼，只要從前年12月24日以前就承租非合法住宅，至今仍持續居住、且為經濟或社會弱勢者皆能提出申請，但須另檢附近半年水電證明、房屋稅籍證明或其他佐證租賃事實的文件，以及未向直系親屬承租房屋的切結書，條件相對嚴苛，目前僅16件提出申請，且還須審核。

(中時)