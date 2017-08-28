避免壞遊興 出國攜帶行李應注意飛安規定

旅客在辦理登機報到手續時，航空公司櫃台上都會有簡易的圖示，讓旅客了解相關規定，只是旅客一來趕著辦理手續，或是高興地忙著打卡自拍，鮮少會特別去注意。（陳麒全攝）

旅客在辦理登機報到手續時，航空公司櫃台上都會有簡易的圖示，讓旅客了解相關規定，只是旅客一來趕著辦理手續，或是高興地忙著打卡自拍，鮮少會特別去注意。（陳麒全攝）

旅客在辦理登機報到與行李託運手續後，須等託運行李通過X光檢查，確定行李內無違禁品，才能出關前往登機。（陳麒全攝）

旅客搭機出國，到底託運行李和手提行李內什麼可以帶？什麼不能帶？由於各個國家相關規定有部分不同，很容易讓旅客混淆不清，桃園機場公司建議，民眾出國前最好詳閱相關資訊，以免在出境時，因為行李飛安檢查規定，壞了遊興。

旅客在出國時會攜帶託運行李與手提行李，在這二類行李中，各國規定絕對禁止帶上飛機的包括爆裂物、危險氣體、易燃品類、高壓縮罐、腐蝕性物質、磁性物質、毒性物料、強氧化劑、放射性物質及具防盜警鈴裝置的公事包及小型手提箱等。

可攜帶上飛機，但只能放置於託運行李中的包括刀類、工具棍棒等類：水果刀、剪刀、瑞士刀、弓箭、飛鏢、棍棒、棒球棒、鎚子、螺絲起子、厚度超過0.5毫米的金屬尺、自拍棒及大型腳架（超過60公分）、高爾夫球桿、雙節棍、玩具槍等物品。

旅客較容易搞混的是對於液狀、膠狀及噴霧物品類，依規定搭機旅客手提行李或隨身攜帶上機的液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，並應裝於1個不超過1公升（20×20公分）大小且可重複密封之透明塑膠夾鏈袋內。而且在通過安檢時，須放置於置物籃內，通過檢查人員目視及單獨通過X光機檢查。

當然對於一些有特別需求必須隨身攜帶的物品，像是嬰兒牛奶（食品）、藥物、糖尿病或其他醫療所需之液體、膠狀及噴霧類物品會超過限量規定，只要告知安全檢查人員，並於獲得同意後，才可以隨身攜帶上機。

最常讓旅客混淆的，就屬電子類與電池類物品。有燃料電池的可攜式電子裝置，如照相機、行動電話、筆記型電腦及攝影機等，僅可置於手提行李及隨身攜帶上機，行動電源也是要放置在手提行李內，目前僅大陸民航局針對行動電源10000mah以下，限帶一個，且必須標示需清楚。

有抽菸的民眾，打火機當然是不可缺的，但出國時規定每名旅客限隨身攜帶1個香菸打火機或1盒安全火柴，防風或藍焰打火機及非安全火柴，是不可以隨身攜帶或置於手提行李或託運。另外，美國政府規定，搭乘飛美或過境美國班機旅客，是完全禁止打火機。

另外，進出或過境香港及澳門，千萬不要攜帶電擊棒、伸縮警棍及瓦斯噴霧器等違禁品，否則會在當地吃上官司的。

為了在登機報到與順利安檢，民眾出國前最好詳閱相關資訊，或在辦理登機報到手續時，對於有疑慮的物品，可先詢問航空公司地勤人員，以免在出境時，因為行李飛安檢查延誤，壞了遊興。

(中時)