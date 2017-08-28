力晶美學種子計畫圓滿結束　成果豐碩集結成冊

導覽員專業講解，引導學生看懂畫作。(時藝多媒體提供)

「印象‧左岸─奧塞美術館30週年大展」從今年4月開始在故宮圖書文獻大樓展出，即將在今日(8/28)閉展，難得的世界經典名畫在台灣展出，吸引大批民眾朝聖，觀展人數突破30萬人潮，為近年來具指標性的特展。回顧「印象‧左岸─奧塞美術館30週年大展」三個多月的展期，除了提供民眾在臺灣就能親眼一睹畫作的機會，主辦單位也與贊助單位聯手，透過公益與教育活動，讓展覽發揮更大的效益，達到美學教育與回饋社會之目標。

特展公益贊助單位力晶文化基金會特規劃【力晶美學種子計畫】，於展期間舉辦「教師研習營」，開放全台教師免費參加，探討如何帶領學生透過摸索與觀察發現美；以及邀請共1,200名的學生與公益團體至展覽現場進行「公益教育觀展」，在專業導覽員的帶領下認識畫作，讓學生們對十九世紀重點藝術運動與畫家筆下的社會關懷有更深一層的了解，體會當時歷史背景如何造就經典，進而引發學生對社會的關心。依照此主軸，在教育觀展之後，力晶文化基金會特別與四間偏鄉小學合作，進行藝術相關課程，致力於藝術教育的扎根。

【力晶美學種子計畫】之偏鄉藝術教育課程 學生開心與自己的作品合影。(時藝多媒體提供)

參與力晶「偏鄉藝術教育」的四所小學為：新北市水源國小、基隆市瑪陵國小、復興國小，以及宜蘭縣大里國小。四所學校皆致力於發展學校特色，打破學習的藩籬，從生活中創造多元學習經驗，因此本次的藝術課程《色彩‧嬉遊》便著重於透過對印象派的色彩賞析，大膽運用顏色的搭配，取材自生活，引導學生創作出屬於自己的「印象‧學校」。

新北市水源國小校方表示非常感謝力晶文化基金會提供孩子機會：「一開始接洽時，覺得可以到故宮看畫展已經是很棒的體驗，沒想到基金會的構思如此縝密，孩子回到學校後，還可以進行相關視覺藝術作品創作。」基隆市復興國小教導處師主任也相信透過這樣的學習體驗，讓孩子在「美學、自信、專注力及創造力」的目標引導下，產生後續的養分與能量，是非常珍貴的。

藝術課程《色彩‧嬉遊》共有55名學生參與，創作的作品也由力晶文化基金會集合成冊出版，為此次計畫留下紀錄，期許在未來能夠繼續將美學種子播散到各個層面。

(中時電子報)