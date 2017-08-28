視力減退以為白內障 67歲婦原來罹患腦膜瘤

台北榮總神經外科醫師王緯歆（右一）今天和榮總團隊發表顱底腫瘤手術成果。記者鄭郁蓁／攝影

67歲的宋太太，半年前因視力越來越模糊，減退到只剩0.2，原以為是白內障，開刀後卻不見好轉，直到做了腦部核磁共振，才知道原來在顱內長了2.5公分的腦膜瘤，透過鼻腔的經鼻內視鏡手術後，只住院10天，視力就恢復到1.0，連老花眼鏡都不必戴了。

台北榮總神經醫學中心今天發表顱底腫瘤摘除手術成果，醫院創下台灣第一例，整合神經外科、新陳代謝科、神經外科、放射線科、眼科，腫瘤科、耳鼻喉科等組成「多專科經鼻內視鏡」手術團隊，可安全移除顱底腫瘤，保存正常的腦下垂體，2年來已成功完成超過百例手術。

神經外科主治、耳鼻喉科頭頸部鼻科醫師王緯歆表示，包含腦膜瘤、鼻腔、鼻竇腫瘤等顱底腫瘤大部分都是良性腫瘤，因生長緩慢而容易被忽略，視力快速惡化、長期頭痛是最顯著的症狀。

而和傳統顱底、腦下垂體腫瘤多以開顱手術切除相比，王緯歆說，開腦必須從頭頂向下深入腦內，小心穿過腦部、視神經才能切除腫瘤，恐有神經功能缺損、內分泌失調等風險，利用「經鼻內視鏡」手術，則可將內視鏡從鼻腔深入腦下垂體，直接清除腫瘤，不僅不必穿過腦部和重要神經，風險可降低至1%至3%，且有別於過去好的壞的組織通通清除，因為看得更清楚，只切除病灶，術後可正常恢復嗅覺等功能、住院期間也無尿崩症狀。

王緯歆指出，短短幾周視力快速衰退是顱底腫瘤的重要徵兆，但很多民眾常認為只是視力退化、近視加深，往往自行配眼鏡未就醫，另有7成腦下垂體瘤的患者有頭痛問題，要是腫瘤分泌荷爾蒙，還可能引發月經異常、血壓難控制、不孕、甲狀腺異常等問題，呼籲有這些症狀的民眾應提高警覺，及早就醫。

(中時)