史上頭一遭！花媽邀國公營董總座談 期降工安意外

高市府舉辦「國公營事業職災預防」高階主管座談會，邀請職災當事人及家屬現身說法，呼籲企業要有提升工安良心。（柯宗緯攝）

高市府舉辦「國公營事業職災預防」高階主管座談會，包括台電、中鋼、台船等董事長皆到場。（柯宗緯攝）

近來國公營事業工安事故連環爆，高市府「放大絕」，史上頭一遭今（28）日舉辦「國公營事業職災預防」，召集各單位董座、總經理等150位高階主管排排坐「聽訓」，市長陳菊坐鎮喊話，呼籲國公營企業帶頭重視勞安，才能有效降低事故。

高市勞工局統計，截至今年7月，已發生27起工安意外死亡，其中國公營、公共工程奪走8條性命，包括台船、中油、台電、鐵改局、市府文化局、水利局等單位。

為提升勞工安全，市府首度邀集國公營企業聽課，包括中鋼董事長翁朝棟、台船董事長鄭文隆、台電董事長朱文成等，中油則改由副總李順欽出席，形成「市值上千億公司」聚集難得畫面，董座、總座及高階主管，眾人臉色沉重專注聽取工安講習。

高雄市長陳菊公開喊話，高雄有138萬勞工朋友，每位勞工背後代表一個家庭，重視勞安是企業的重責大任，尤以國公營企業最有資源及能力，能夠帶頭提升工安，唯有企業老闆重視，才能讓勞工無須恐懼，下班後平安回家。

今天3位職災者及家屬現身分享切身之痛，營造業工地主任許燈旺當年因管線開挖工程遭活埋，最後順利逃脫，無奈他的同事、也是同學的爸爸意外死亡，他認為工安除是企業老闆責任外，勞工也不能仗勢老經驗而輕忽，凡事謹慎為上策。

(中時)