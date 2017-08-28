高雄覆鼎金公墓遷葬 僅3座墓園現地保存

山本音吉之墓。（文化局提供）

大坪與一之墓。（文化局提供）

黃慶雲之墓。（文化局提供）

原高雄縣市交界處的覆鼎金公墓將遷葬，變身成連結澄清湖與金獅湖的雙湖公園，成為高雄市的綠色心臟。其中，日人杉本音吉、大坪與一及台人黃慶雲3墓地，因與城市發展、經濟成長及勞工階層奮鬥歷史別具紀念意義而獲現地保存。

獲現地保留的3座墓地，因與高雄發展史有關，引發文史界高皮關注，經市府跨局處協商評估後，決定現地保存。

副市長史哲表示，高雄是海港城市也是移民城市，百年來各種族群在此落地生根，3座墓園的墓主對於高雄發展史過程有貢獻，因此，市府決定現地保存，並融入雙湖公園規畫設計。

文化局長尹立說，大坪與一、杉本音吉在日治時期，對高雄城市發展奉獻心力，也是引領高雄的勞工代表人物，而勞工階層在高雄城市發展有著功不可沒的角色。黃慶雲則是台灣仕紳的代表，為昔日「鹽埕五虎」之一。

文化局也分別說明3位墓主的身分背景，有「大俠」之稱的杉本音吉，年輕時即來台，曾任台灣運輸株式會社社長，並接手高雄漁業組合並擔任消防組長，頗受高雄人信賴與感念。他逝世後，市民還在壽山上為他設立紀念碑。

據說杉本有俠義之風，捍衛勞工權益及居民安全，不分台日。墓地兩層平台，據聞是他希望與打拚弟兄的遺骨可共葬；也因緣際會成為二戰後許多日人遺骨安置所，1957年日本大使館與杉本家族取得共識，由當時的日本大使館修繕整理後成為台灣南部地區「日本人遺骨安置所」，至今每年都仍會有在台日人團體定期維護祭祀。

大坪與一在高雄創立的日東商船組是日治時期全台最重要的運輸業之一，性格俠義，曾為勞工權益，槓上權貴，甚至是官方，早年曾為碼頭工人爭取權益，也成立「高雄製冰會社」以對抗「日東製冰會社」於製冰業的壟斷，為基層勞工衝撞體制，深受高雄勞工階層歡迎。他原葬於前峰尾墓地，後因桃子園闢建軍港，而於1942年間遷至覆鼎金公墓。

黃慶雲為高雄三信合作社創辦人之一、也是昔日「鹽埕五虎」之一。1923年擔任「中洲漁農信用販賣購買生產組合」監事，組合營運狀況不佳遂改組為「高雄興業信用組合」，也就是今日的「第三信用合作社」的前身。1938年逝世葬於覆鼎金，墳墓型與大坪與一墓雷同，為覆鼎金內罕見的日式墓園之一。由其墓碑看來，該墓中除黃慶雲遺骨，尚葬有其家屬，故黃慶雲之墳墓乃做為家族墓使用。

(中時)