大林蒲遷村案 下月將舉辦地上物普查說明會

針對大林蒲遷村案，高市府昨提出「住、商區建地一坪換一坪、建物全新重建價格補償」等訴求。（都發局提供）

大林蒲遷村案已進入第二階段規畫籌備，下月將舉辦地上物普查說明會；行政院長林全曾明白指示「從優辦理、不增加居民額外負擔」為原則，今（28）日高市府釋出「建地一坪換一坪、建物全新重建價格補償」等訴求，強調不計較地價差別及折舊。

都發局長李怡德提到，市府研商遷村建物補償，將採「全新重建價格補償」方式，亦為不計較折舊，讓所有權人可領回以「全新重建的價格」計算現有建築物的補償費。

他進一步說明，此建物全新重建價格補償的計算，基於集體遷村特殊性，將不採用「高雄市舉辦公共工程拆遷補償及救濟自治條例」標準，而改採「專案」，不計折舊並委託數家具公信力的民間專業公會，共同參與即將展開的地上物普查作業。

目前，工務局已邀集高雄市建築師公會、高雄市不動產估價師公會等6家公會，召開過3場會議，對於如何訂定合於市場行情的建築物新建單價水準，密集研商中。

工務局長趙建喬特別說明，所謂全新重建的概念，是以個別建物原本結構材質的新建單價為計算基礎，如原本是RC結構的就以新的RC結構計價補償、原本是加強磚造的就以新的加強磚造計價補償。

李怡德表示，遷村分為意願調查、規畫籌備及遷村啟動三階段，意願普查有9成民意贊成遷村，接下來是地上物普查，針對每戶房型、構造、坪數等房地權利狀況詳細調查，下月普查說明會上，將詳細說明意願普查結果、地上物普查內容與作業方式、建地一坪換一坪與建物全新重建價格補償等機制。

(中時)