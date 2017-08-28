大林蒲遷村案 下月將舉辦地上物普查說明會
大林蒲遷村案已進入第二階段規畫籌備，下月將舉辦地上物普查說明會；行政院長林全曾明白指示「從優辦理、不增加居民額外負擔」為原則，今（28）日高市府釋出「建地一坪換一坪、建物全新重建價格補償」等訴求，強調不計較地價差別及折舊。
都發局長李怡德提到，市府研商遷村建物補償，將採「全新重建價格補償」方式，亦為不計較折舊，讓所有權人可領回以「全新重建的價格」計算現有建築物的補償費。
他進一步說明，此建物全新重建價格補償的計算，基於集體遷村特殊性，將不採用「高雄市舉辦公共工程拆遷補償及救濟自治條例」標準，而改採「專案」，不計折舊並委託數家具公信力的民間專業公會，共同參與即將展開的地上物普查作業。
目前，工務局已邀集高雄市建築師公會、高雄市不動產估價師公會等6家公會，召開過3場會議，對於如何訂定合於市場行情的建築物新建單價水準，密集研商中。
工務局長趙建喬特別說明，所謂全新重建的概念，是以個別建物原本結構材質的新建單價為計算基礎，如原本是RC結構的就以新的RC結構計價補償、原本是加強磚造的就以新的加強磚造計價補償。
李怡德表示，遷村分為意願調查、規畫籌備及遷村啟動三階段，意願普查有9成民意贊成遷村，接下來是地上物普查，針對每戶房型、構造、坪數等房地權利狀況詳細調查，下月普查說明會上，將詳細說明意願普查結果、地上物普查內容與作業方式、建地一坪換一坪與建物全新重建價格補償等機制。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。