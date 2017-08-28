國道6號隧道火燒車　上班時間現車潮

國道6號國姓1號隧道發生火燒車事故，雖無人傷亡，但濃煙導致道路封閉近30分鐘，交通一度受阻。（廖肇祥翻攝）

國道6號國姓1號隧道發生火燒車事故，1部Ｘ光巡迴車突然起火燃燒，濃煙導致道路封閉近30分鐘，交通一度受阻。（廖肇祥翻攝）

南投縣國姓鄉國道6號東行線國姓1號隧道內，28日上午7時許發生火燒車事故，1部醫療巡迴X光車不明原因起火，所幸車上駕駛、隨車人員等3人及時逃生，無人傷亡，但火燒車引發大量濃煙，造成國姓一號隧道封閉近半小時，國道6號車潮大排長龍，起火原因警消仍要進一步鑑識調查。

警方指出，28日上午7時11分接獲國道行控中心通報，指國道6號東行線19.3公里，即國姓1號隧道內，有1部醫療巡迴X光車突然起火燃燒，國姓消防分隊及國道7隊埔里小隊獲報前往搶救，火勢10分鐘內撲滅，但火勢相當猛烈，將車頭及大半車身燒得焦黑，車上駕駛及2名隨車人員及時逃生，無人受傷。

由於意外發生時間正值上班，火燒車引發大量濃煙在隧道裡竄流，東行線全面封閉約30分鐘，交通受阻，車潮大排長龍，警方初步調查，X光車未自撞護欄或及其他交通設施，駕駛也指車況上路前一切正常，並無不妥，警方先將車輛拖吊至國姓消防分隊車庫進一步調查鑑識。

(中時)