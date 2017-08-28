六代戰機什模樣？ 重探F-22和F-23世紀之爭

YF-22與YF-23比翼同飛，這兩架戰機都表現了極優的性能，不過最終是由YF-22獲勝。(圖/NASA)

美國空軍似乎有意規畫第六代戰機的性能要求，就目前的資料來看，第六代戰機將更在乎超音速巡航和匿蹤性能，其中為了追求更好的匿蹤能力，垂直尾翼幾乎確定會被捨去，這不禁讓人聯想到20年前，美國空軍的第5代戰爭競爭案中，諾斯洛普的YF-23就是無垂尾的設計，不過當年美國空軍則是選擇了YF-22。

美國國家利益雜誌(National Interest)報導，1991年，美國空軍提出「高級戰術戰鬥機」（ATF）的競標案，也就是第五代戰機，當時有2家廠商進入決選階段，並且著手打造原型機，洛克希德公司製作的是YF-22，而諾斯洛普公司則推出YF-23，這兩架原型機都表現極佳的前衛感，YF-22有一對斜角幅度很大的V型垂直尾翼，但是YF-23又比YF-22在外型上表現的更未來，它將垂直尾翼和水平尾翼給合一了，整架飛機只有4個控制翼面，更為精簡也就更具匿蹤效果。

從側面看YF-23，可發現它相當扁平。(圖/NASA)

這兩架飛機在測評階段時，也表現的各有千秋，其中YF-23在匿蹤性和超音速巡航能力上表現的比美國空軍的要求性能高出不少，因此當年許多軍事評論人認為YF-23贏面大，但是美國空軍最終選擇了洛克希德的YF-23，也就是日後的F-22猛禽戰機(Raptor)，原因是洛克希德的開發計劃比較符合表，而且當時認為猛禽的科技較成熟穩健，製造成本會比YF-23來的低。

之所以YF-23給了美國空軍過於昂貴的印，與B-2精神式匿蹤轟炸機(Spirit)的成本巨額超支有關，B-2轟炸機確實表現出了極佳的匿蹤性能，但是單價高達24億美元，幾乎比等體積還昂貴的造價也著實嚇到美國空軍，因此他們擔心YF-23也是這種情況。

從後方看YF-23，噴嘴無法向F-22那樣偏折，不過掩蔽紅外線痕跡效果更好。(圖/美國空軍)

如果不論價格，那麼F-23的性能又是怎樣呢?它使用的通用電氣的YF120發動機給了它什麼樣的能力?事實上，在1991年的評估，YF-23使用的YF120發動機確實被認為表現比普惠的YF119發動機還要好，使得 YF-23具有更好的超音速巡航性能，更好的匿蹤能力，在極低的空速下，僅會稍微失去一點點機動性，而這個「稍微失去一點點」，可能決定美國空軍的最後選擇。

當年參與評估的知名人士說：「YF-22和YF-23都具有60度角的大攻角飛行(Angel of Attack-AOA)，其中YF-23可以在沒有推力矢量噴嘴的情況下進行。但是YF-22的V型垂尾控制能力非常強大，在低速表現的比沒有垂尾的YF-23更有優勢。但是這位專家補充，其實兩家公司都沒有足夠的時間研究低速動態性能，但是洛克希德敏銳的查覺在飛行競賽中，低速的運動性能可以給測評人員更直觀的印象，因為低速低空的性能表現是用測評人員用肉眼就可以感受的，所以即使美國空軍提出的性能要求沒有強調這一部分，但是他們仍在這裡表現的很完美，使YF-22h看起來性能更好；相對的，YF-23擅長的性能，就不容易在飛行表演中被發覺，而且他們也沒有在測評過程中把自己高攻角飛行的性能強調出來，這是他們研發團隊犯錯的地方。」

YF-22和YF-23都是極出色的設計，但是最終美國空軍選擇了YF-22。假如當年選的是YF-23，或許可能性能更好，但是確實有可能會更加昂貴。它的許多性能，倒是很符如最近提出的第6代戰機，也就是或許YF-23只是問世的過於超前，用生不逢時形容顯然不為過。

(中時電子報)