南投平靜國小正名 「都達國小」迎新

平靜國小更名為都達國小，學生身著賽德克傳統服飾演出舞蹈慶祝。（廖肇祥攝）

仁愛鄉平靜國小更名為都達國小，這是南投縣第一所根據傳統領域名稱更名的學校。（廖肇祥攝）

仁愛鄉平靜國小更名為都達國小，這是南投縣第一所根據傳統領域名稱更名的學校，並於28日舉行揭牌儀式。（廖肇祥攝）

南投縣仁愛鄉平靜國小於8月改名為「都達國小」，28日舉行揭牌儀式典禮，這是南投縣第一所按照原住民傳統領域名稱更名的國小，校方及部落居民認為新名稱更符合賽德克族部落的意涵，有助於建立學童對於家鄉的認同。

平靜國小在1915年日治時期設立，日本政府為治理山番，按照傳統部落名稱，命名為「斗截」（都達）番童教育所，建造木造教室3間，是一所有百年歷史的小學，國民政府來台之後，更名為平靜國小，並將平靜部落隸屬於仁愛鄉精英村，但當地居民仍以「都達」人自稱，2014年都達部落從精英村分村，改名為都達村，部落居民也希望學校能更名，經歷數次部落會議後，校方向教育部提出申請，今年4月核准，8月正式復名。

28日的揭牌儀式中，學童及族人身著傳統服飾，以賽德克歌舞、口簧琴表演歡天喜地慶祝，部落耆老們指出，在過去的威權時代，講族語、唱族歌受到很大的限制，更不用說是將學校回復部落名字了，能在有生之年能夠見到學校復名，見到許多人為延續族群文化語言而努力，以各種方式告訴下一代「根」在哪裡，感到相當欣慰。

都達國小校長余秀英表示，都達國小是南投縣第一所依循歷史文化復名的學校，這個名字將伴隨著孩子長大，讓孩子們知道生在哪裡、長在哪裡，這象徵著賽德克Toda族群文化復振邁入新的里程碑，校友、家長以辦喜事的心情來參加揭牌儀式。

(中時)