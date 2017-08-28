南投平靜國小正名 「都達國小」迎新
南投縣仁愛鄉平靜國小於8月改名為「都達國小」，28日舉行揭牌儀式典禮，這是南投縣第一所按照原住民傳統領域名稱更名的國小，校方及部落居民認為新名稱更符合賽德克族部落的意涵，有助於建立學童對於家鄉的認同。
平靜國小在1915年日治時期設立，日本政府為治理山番，按照傳統部落名稱，命名為「斗截」（都達）番童教育所，建造木造教室3間，是一所有百年歷史的小學，國民政府來台之後，更名為平靜國小，並將平靜部落隸屬於仁愛鄉精英村，但當地居民仍以「都達」人自稱，2014年都達部落從精英村分村，改名為都達村，部落居民也希望學校能更名，經歷數次部落會議後，校方向教育部提出申請，今年4月核准，8月正式復名。
28日的揭牌儀式中，學童及族人身著傳統服飾，以賽德克歌舞、口簧琴表演歡天喜地慶祝，部落耆老們指出，在過去的威權時代，講族語、唱族歌受到很大的限制，更不用說是將學校回復部落名字了，能在有生之年能夠見到學校復名，見到許多人為延續族群文化語言而努力，以各種方式告訴下一代「根」在哪裡，感到相當欣慰。
都達國小校長余秀英表示，都達國小是南投縣第一所依循歷史文化復名的學校，這個名字將伴隨著孩子長大，讓孩子們知道生在哪裡、長在哪裡，這象徵著賽德克Toda族群文化復振邁入新的里程碑，校友、家長以辦喜事的心情來參加揭牌儀式。
(中時)
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