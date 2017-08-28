性侵案有增無減 印度女尼教功夫防範

印度性侵案頻傳，位於喜馬拉雅山麓的一間寺廟，女尼除了念經、打坐、禪修，也教導女性功夫防性侵。

女尼屬於竹巴派（Drukpa lineage）。傳統上，女尼負責寺廟裡的清潔、煮飯、打雜等事項，不得練功夫，直到近年才逐漸改變。鑑於印度性侵案有增無減，她們教印度婦女功夫，包括紮馬步、出拳和腳踼，學生們看來都有板有眼。除了功夫外，她們也開設冥想和兩性平等課程。

「功夫尼姑」活躍於尼泊爾和印度，除了教功夫，也會到偏遠地區照顧生病動物，為村民講解人口販賣的相關資訊。

(中時)