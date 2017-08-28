課綱降文言文比重 海協副會長葉克冬：去中國化倒行逆施

近期台灣新課綱規畫降低「文言文」比重，包含過去經典名篇「出師表」、「師說」等都可能被刪除。大陸海協會副會長葉克冬28日出席「第二屆海峽兩岸青年創客大賽」會後表示，中華文化是兩岸同胞的根基，對台灣同胞進行文化傳統教育，這是使得一個人不忘根基、不忘民族，很有必要的一種教育，認為所謂去中國化是倒行逆施、行不通，從長遠看也不會被台灣民眾所接受。

此外，總統蔡英文接任中華文化總會會長後，被解讀透過媽祖信仰文化對大陸釋出善意。對此葉克冬也說，媽祖文化當然兩岸老百姓都喜歡，但現在「主要看做什麼，而不是說什麼」。

葉克冬表示，最大的善意應該是堅持兩岸同屬一個中國，如果抽去這個根本，口頭上怎麼說都沒有意義。

(旺報)