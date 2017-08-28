瓜地馬拉總統不爽被調查 驅逐聯合國肅貪大使

我中美洲邦交國瓜地馬拉總統莫拉雷斯，近日深陷政治獻金風暴，他27日下令驅逐聯合國專設反貪組織的負責人，但遭到聯合國及許多國家強烈反對，瓜國最高法院更緊急表決暫緩執行驅逐行動。

莫拉雷斯強調，他是「為了瓜國人民利益、加強法治和體制」才下令驅逐聯合國打擊瓜地馬拉豁免權國際委員會（UN International Committee Against Impunity in Guatemala, CICIG）負責人、哥倫比亞籍的維拉斯格。他還暗示維拉斯格干涉內政，「我要求他立刻離開瓜國」。

維拉斯格與瓜國總檢察長艾爾丹納，以莫拉雷斯競選期間涉嫌非法政治獻金為由，向瓜國最高法院要求取消總統豁免權，因此引起莫拉雷斯不滿。

聯合國秘書長古提雷斯對莫拉雷斯的行動強硬表態，重申支持聯合國代表的立場。美國、德國、加拿大、西班牙、法國、英國、瑞典、瑞士駐瓜國大使館與歐盟代表處也史無前例的發表聯合聲明，讚揚並支持被驅逐之聯合國代表的貢獻。

瓜國憲政法庭〈最高法院〉應聯合國代表律師的請求，於莫拉雷斯下令後進行緊急表決，結果以3：2通過暫停執行驅逐令，並已緊急通知外交部與內政部停止逮捕與驅逐行動。瓜國外長因有意抗命，也遭莫拉雷斯免職。

莫拉雷斯原本是政治素人，他在2015年10月下旬總統大選第2輪投票中擊敗前第一夫人托里斯而當選。當時許多選民相信，莫拉雷斯象徵前總統裴瑞茲因貪腐下台後的全新開始，莫拉雷斯也信誓旦旦將打擊貪腐，未料當選不到2年，自己也深陷貪腐疑雲。

(中時)