啟智院內傳喜訊 阿慶與小雯七夕定終身
今天七夕情人節，南投市德安啟智教養院傳喜訊！該院服務對象、患有中度智能障礙的阿慶，靠自己打拚有了穩定經濟收入，上午在社工、老師及夥伴們祝福聲中，向女友小雯求婚成功、願廝守終生。
財團法人南投縣私立德安啟智教養院創辦人何基德、董事長林淑麗表示，31歲的阿慶是老兵之子，從小與高齡父親在仁愛之家育幼院長大，成年後依規定必須離開育幼院，因而成為德安的一分子。
何基德說，阿慶非常孝順，常回仁愛之家照料老父！2013年當選孝親楷模，當時高齡96歲的父親鼓勵他，要靠自己力量賺錢買屋、找伴侶結婚。
兩年後阿慶的爸爸以98歲過世，但他沒忘父親遺訓，在縣府、德安及社工老師輔導下，於南崗工業區1家食品公司工作，每個月有2萬多元收入，自己存錢、還曾自費到日本北海道旅遊。
27歲的小雯同樣患有中度智障，她的爸、媽因案長期「輪流入獄」，在縣府社會處安排下，2008年來到德安大家庭。她和阿慶非常投緣，也渴望有著溫暖健全的家庭。在何基德、林淑麗及社工們鼓勵下，阿慶與小雯互相鼓勵扶持，成了一對。
德安這兩名中度智障的服務對象都已結紮，未來並無基因遺傳問題。在大夥兒鼓勵、安排下，今天近午，阿慶捧著大把花束以單跪姿向小雯求婚，還帶著自己擬稿的小抄向女方表白。小雯感動接受戴上戒指，決定廝守終生，現場滿是喜悅和溫馨。
(中時)
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