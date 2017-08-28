藍委拿大武營區搬遷砍國防預算 屏縣府嗆：牛頭不對馬嘴！
針對國民黨立委提案指稱，陸軍司令部連年編列高額獎補助費給縣市政府，但屏東縣政府卻要求索討大武營區土地，屏縣府今日回應表示，國防部早在10年前就提出大武營區都市計劃變更，縣府只是希望加快期程，而且縣府不但沒收過軍方睦鄰經費，反而給過節慶加菜金，3位立委要刪國防部經費，卻拿屏東縣政府當藉口，根本是牛頭不對馬嘴！
屏縣府發言人黃建嘉表示，國民黨籍立委徐志榮、呂玉玲、馬文君等人提案內容令人錯愕及遺憾，國防部把三軍聯訓、九鵬基地設在恆春半島，當地居民只要在演訓期間就得忍受噪音、誤擊的財物或身體受損，還有不能外出工作或出海捕魚等限制，長年不便與干擾，非親歷其境無法想像。
且國防部訂頒的「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點」，主要針對受軍演影響的鄉鎮進行睦鄰補助，以屏東縣來說，從104年至106年，每年在5、6000萬元，全部發給受影響的鄉鎮公所，沒有一毛錢補助屏東縣政府。
黃建嘉表示，縣府沒拿過國防部補助，只有每年編列經費，在重要節慶致贈加菜金給駐守縣境內的營隊。
他強調，軍備局於民國97年主動要求辦理大武營區的都市計劃變更，擬搬遷到大聖西營區，主要是大武營區因為時空變遷，目前緊鄰住宅區，一牆之隔就有一幢十餘層樓高的大樓，縣府只是希望國防部加速辦理期程，以利都市發展，事實上，目前雙方正密切討論配合中。
黃建嘉說，縣府對於3位國民黨立委想刪除國防部預算，卻沒有查清楚狀況，竟拿屏東縣政府當藉口，不敢說是不夠認真，但一定是牛頭不對馬嘴。
(中時)
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