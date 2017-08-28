被控強盜殺人含冤　蘇炳坤聲請再審淚灑法庭

高院今日開庭審理，蘇炳坤淚灑法庭求法官還他清白，檢辯針對6大爭點辯論，庭末法官諭知近日將裁定准否再審。(圖/林偉信)

男子蘇炳坤被控在31年前搶銀樓遭判刑15年確定，檢方為他4次聲請再審及提起非常上訴都遭駁回，最後前總統陳水扁對他特赦，今年他再次向高院聲請再審，高院今日開庭審理，他淚灑法庭求法官還他清白，檢辯針對6大爭點辯論，庭末法官諭知近日將裁定准否再審。

1986年3月23日，新竹金瑞珍銀樓發生搶案，老闆陳榮輝被歹徒砍傷，主嫌郭中雄落網後在警察刑求下指蘇炳坤也參與犯案，檢方在同年7月間起訴，經法院審理，最高法院於隔年3月判決郭男16年、蘇男15年徒刑定讞；蘇男部分經檢察總長提出4次非常上訴及台灣高檢署聲請4次再審駁回。

2000年時任總統陳水扁對蘇炳坤特赦，隔年他向法院聲請冤獄賠償遭駁回，今年5月他以發現新事實及新證據為由，向高院聲請再審，高院受理後今日開庭。審判長周盈文認為，本案具有歷史意義以及教育價值，所以例外准許媒體在法庭活動正式開始前，進入主法庭拍攝，共同為歷史做見證，為司法留記憶。

蘇炳坤在庭上哽咽說，雖然總統特赦他的罪刑，但不代表無罪，還他清白，他不甘心，才來聲請再審，請求法官裁准並查明真相，還他清白，他為了這件事情，人生被毀了。檢辯針對特赦後得否聲請再審，證人因本案遭詐欺判刑確定是否動搖確定判決等爭點辯論，庭訊3小時結束後，審判長諭知近日將裁定。

(中時)